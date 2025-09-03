منظمة التعاون الإسلامي تحث العالم على الاقتداء ببلجيكا والاعتراف بفلسطين

دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الاربعاء، بقية دول العالم إلى الاقتداء بقرار بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي .

ورحبت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها اليوم الاربعاء "بإعلان بلجيكا عزمها الاعتراف بدولة فلسطين وفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتزام بلجيكا الراسخ بمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وجددت المنظمة "دعوتها لكل دول العالم التي لم تعترف بعدُ بدولة فلسطين إلى إعلان هذا الاعتراف، وأن تساند طلب فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، في إطار دعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وتنفيذ حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".

وكان وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو قد أعلن، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر الجاري، لتنضم بذلك إلى دول أخرى أبرزها فرنسا وكندا.