حقيقة اقتراب زيزو من الأهلي

ارتبط اسم أحمد سيد زيزو، لاعب نادي الزمالك بالانتقال إلى صفوف الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك في ظل أحقيته في التوقيع لأي فريق مجانًا خلال الفترة الحالية.

وعلمت الشروق أن مسئولين من الأهلي عقدوا جلسة مع مصطفى زيزو، والد لاعب الزمالك، أحمد زيزو، قبل عدة أيام من أجل بحث موقف انتقال نجم الأبيض إلى صفوف الأحمر في الصيف القادم.

وحسب ما ورد لـ الشروق فإن جلسة والد زيزو ووكيل أعماله في نفس الوقت مع مسئولي الأهلي جاءت بناءً على طلب الأول، إلا أنها لم تشهد تقاربًا بين المعروض من جانب الأحمر والمطلوب من ممثل لاعب الزمالك.

ولم يتم التوصل خلال تلك الجلسة لاتفاق بين مسئولي الأهلي ووكيل أعمال زيزو بشأن انتقال اللاعب للأحمر، إلا أن الطرفان اتفقا على استمرار المباحثات الشفهية في الفترة القادمة.

ولا يعد الأهلي هو النادي الأقرب بالنسبة لأحمد زيزو، حال الاستقرار على مغادرته لصفوف الزمالك مجانًا في الصيف القادم، إذ يعد بيراميدز عرضًا ماليًا كبيرًا للاعب، سيحصل من خلاله على جزء من راتبه بعملة الدولار.