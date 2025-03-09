انطلاق فعاليات الخيمة الرمضانية لبيت الشعر بالأقصر

انطلقت بساحة سيدي أبي الحجاج التاريخية بمدينة الأقصر في صعيد مصر فعاليات الخيمة الرمضانية لبيت الشعر في المدينة التي عرفت الشعر على جدران معابدها القديمة قبل آلاف السنين.

وقال مدير بيت الشعر بالأقصر، الشاعر المصري حسين القباحي، في تصريحات اليوم الأحد لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن الخيمة الرمضانية التي تتواصل فعالياتها حتى يوم السبت المقبل يُشارك فيها نُخبة من شعراء الفصحى والعامية والموال والمربع بأنواعه.

وأضاف القباحي، أن برنامج الخيمة الرمضانية لبيت الشعر في الأقصر، تتضمن إقامة 6 أمسيات شعرية، بجانب ندوة تستعرض تاريخ التصوف والصوفية في الصعيد الأعلى، ويتحدث فيها الدكتور محمود النوبي، وأخرى تتناول موضوع المجالس الأدبية في مصر الإسلامية، ويتحدث فيها الدكتور محمود سليم.

وكانت أولى الفعاليات التي شهدتها الخيمة مساء أمس السبت، الأمسية الشعرية التي أقيمت قُرب صروح وأعمدة معبد الأقصر الأثري، والمسجد التاريخي لسيدي أبي الحجاج الأقصري، والذي شُيّد قبل أكثر من 8 قرون فوق جدران معبد الأقصر، وقدمها الشاعر حسن عامر، وشارك فيها الشعراء عادل صابر، أحد أبرز شعراء فن الواو بصعيد مصر، وعبدالناصر أبوبكر، الذي يشتهر بكتابته للموّال والمربع والفنون القوليّة، وفوزي عبدالسميع، وهو حاصل على درجة الدكتوراة في الأدب الشعبي.



يُذكر أن مدينة الأقصر عرفت الشعر قبل آلاف السنين، وبحسب المصادر التاريخية وكتب علماء المصريات، فإن جدران المقابر والمعابد في الأقصر، بجانب أوراق البردي، تُسجل الكثير من القصائد الشعرية التي كتبها شعراء مصر القديمة.

ووثّق شعراء وأدباء مصر القديمة، الكثير من نصوص الحب والعشق على جدران المقابر التي تعرف باسم مقابر النبلاء والأشراف في غرب المدينة، وعلى قطع من الفخار والحجر الجيري التي تُعرف باسم الأوستراكا، والتي سجل عليها المصري القديم مشاعر حبه ولوعته.