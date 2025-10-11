وجه جاريد كوشنر، الموفد الأمريكي للشرق الأوسط، الشكر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على «العمل الرائع والالتزام» الذي أظهره لإعادة المتحجزين الإسرائيليين من غزة.

وأشار خلال كلمته، مساء السبت، أمام عائلات الأسرى المحتجزين الإسرائيليين بالأراضي المحتلة، إلى «إصرار الرئيس ترامب على سلام وأمن إسرائيل، وإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط»، مضيفا أن «السابع من أكتوبر كان يوما بائسا بالنسبة لي، كنت أبكي هذه الليلة».

وأضاف: «عندما رأيت هذه المناظر التي حدثت، صُدمت بشكل لا أستطيع أن أصفه، ومنذ ذلك الوقت، قلبي لم يرتح أبدًا».

وعبّر عن شعوره بالأسى حيال ذلك اليوم، مضيفا أن عودة المحتجزين إلى ديارهم وأسرهم، تعني «نهاية الكابوس بالنسبة لأسرهم، وكذلك انتهاء معاناة الشعب في غزة، الذين لم يرتكبوا أي ذنب، إنهم قد عانوا الكثير».

ولفت إلى أن «الاحتفال سيتم يوم الإثنين بعد توقيع الصفقة»، مضيفا: «نحن لم نقابل البربرية التي قام بها العدو بالبربرية نفسها، لكننا حافظنا على قيمنا، وأحيّي كل من قاوم من أجل أن تمضي إسرائيل قدما».

واختتم كلمته قائلا: «كل الذي أعلمه، وأنا واثق 100%، أننا الآن عندما نخرج من هذه الأزمة سيكون لدينا مستوى من القيادة ومستوى من التقدم لم تره إسرائيل من قبل، وسننهي هذا الفصل وسنجعل إسرائيل دولة آمنة في عالم من السلام».

وأُعلن فجر يوم الخميس 9 سبتمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية عن التوصل إلى اتفاق بشأن المرحلة الأولى من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة، كما أكدت حماس أنها توصلت إلى اتفاق ينهي الحرب، يتضمن انسحابا إسرائيليا من غزة وتبادل الأسرى.

وتستعد مدينة شرم الشيخ، لاستقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقادة من دولة العالم، لحضور توقيع اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلية.