مسؤولون: أمريكا تعتزم أمر الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة السعودية

تعتزم الولايات المتحدة توجيه أوامر للدبلوماسيين غير الأساسيين وعائلاتهم بمغادرة المملكة العربية السعودية مع تصعيد إيران لعملياتها الانتقامية ردا على العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية، وفقا لمسؤولين أمريكيين اثنين يوم الأحد.

وقال المسؤولان، اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما بانتظار إعلان رسمي، إن أمر المغادرة سيجري الإعلان عنه في وقت لاحق .

وقد أمرت ثماني بعثات دبلوماسية أمريكية أخرى في الشرق الأوسط وجنوب آسيا بالفعل جميع الموظفين باستثناء الموظفين الأساسيين بالمغادرة، وهو ما يسمى "وضع المغادرة الأمرية". وهذا التصنيف معمول به في البحرين والعراق والأردن والكويت ولبنان وقطر والإمارات العربية المتحدة والقنصلية في كراتشي بباكستان.

ومن بين هذه البعثات، قامت اثنتان فقط - السفارة في مدينة الكويت والقنصلية العامة في كراتشي - بتعليق عملياتهما بالكامل.