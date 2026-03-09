نائب رئيس برلمان العراق يرحب بتنصيب مجتبى خامنئي مرشدا أعلى في إيران

رحب النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي عدنان فيحان فجر اليوم بتنصيب مجتبى خامنئي بمنصب المرشد الأعلى في إيران خلفا لوالده الذي قتل بضربة جوية أمريكية - إسرائيلية.

وقال النائب الأول لرئيس البرلمان العراقي في بيان صحفي :"نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى الشعب الإيراني العزيز بمناسبة انتخاب مجتبى خامنئي مرشدًا أعلى للبلاد، متمنيا له دوام التوفيق والسداد في قيادة الجمهورية الإيرانية نحو مزيد من العزة والتقدم والأقتدار في هذه المرحلة الحساسة" .

وقال" إذ نبارك لإيران قيادةً وشعبًا هذا الحدث الذي يمثل محطة مهمة في مسيرة النظام السياسي في الجمهورية الإسلامية، بما يجسد إرادة مؤسساتها الدستورية وتطلعات شعبها في مواصلة مسيرة الدولة، فإننا نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب الإيراني إزاء ما يتعرض له من عدوان غاشم يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية".

وجدد فيحان الدعوة إلى" المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته والتحرك الجاد من أجل إيقاف هذا العدوان ومنع تداعياته على الأمن والسلم الإقليمي والدولي".