حزب الله اللبناني: انتخاب مجتبى خامنئي يوجه رسالة صاعقة للمعتدين

أكد حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، أن انتخاب مجتبى خامنئي قائدا ثالثا لإيران يوجّه رسالة صاعقة إلى المعتدين.

وقال حزب الله، في بيان تهئنة، "إننا في حزب الله إذ نتقدم بأحرّ التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، نجدّد العهد والوفاء لهذا النهج المبارك والثبات على خط الولاية، متمنيا أن تخرج إيران من هذا "العدوان منتصرة وأكثر قوة ومنعة واقتدارا".

واعتبر أن "هذا الانتخاب السريع والحكيم يوجّه رسالة صاعقة إلى أعداء الأمة، أن إيران بقيادتها وشعبها لن يُرهبها إرهاب المعتدين".

وأشار إلى أن "محاولات النيل من هذه الثورة تسقط أمام تضحيات المجاهدين ودماء الشهداء وصلابة القيادة، ولن يستطيع كل جبروت أمريكا وإسرائيل من كسر إرادة هذا الشعب العزيز".