المجر تطالب الاتحاد الأوروبي برفع كل العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أنه وجه إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، دعوة لإعادة النظر في قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي.

وقال أوربان، في رسالة مصورة نشرها على منصة فيسبوك، اليوم الاثنين، "يجب في عموم أوروبا إعادة النظر في جميع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي وتعليقها، وقد بادرتُ إلى ذلك في رسالة وجهتها اليوم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

ويوم الجمعة الماضي، أكد أوربان، أن إغلاق أوكرانيا لخط "دروجبا" النفطي، ليس إلا "عمل من أعمال قطاع الطرق".

وقال أوربان: "لقد أخذت أوكرانيا على نفسها التزامًا بموجب معاهدة دولية، هذا سلوك قطّاع طرق، هم يأخذون على عاتقهم التزامات دولية بموجب اتفاق دولي، وبعد ذلك لا ينفذوه، حتى يبتزوا المجر، هذا عمل من أعمال قطّاع طرق الدولة، وهذا ما يحدث اليوم، وعلينا إيجاد الحلول المناسبة لذلك".

وأضاف أوربان: "لقد أوقفنا إمدادات البنزين إلى أوكرانيا ولن نزوّدها أيضا بوقود الديزل، لكننا سنواصل تزويدها بالكهرباء، كما سنعلّق الإمدادات الحيوية لأوكرانيا عبر المجر حتى توافق أوكرانيا على السماح بإمدادات النفط (تشغيل خط أنابيب دروجبا)".