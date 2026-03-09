محافظ المنوفية يوجه بدعم دار رعاية للأطفال بقويسنا بمواد غذائية ولحوم

- المحافظ يتفقد الحملة الميكانيكية الجديدة بقويسنا بتكلفة 14 مليون جنيه

وجه اللواء عمرو الغريب، محافظ المنوفية، بتسليم كراتين مواد غذائية ولحوم دعماً لدار رعاية للأطفال بقويسنا، وذلك خلال جولة ميدانية موسعة بالمركز، تفقد خلالها مستوى الخدمات المقدمة للأطفال واطمأن على جودة الرعاية الصحية والغذائية والمعيشية داخل الدار.

وخلال الزيارة، تفقد المحافظ أقسام الدار المختلفة واستمع إلى شرح حول آلية العمل والخدمات المقدمة للأطفال، والتي تشمل الإيداع والضيافة والملاحظة إلى جانب متابعتهم بالمراحل التعليمية المختلفة.

كما أجرى المحافظ حواراً مباشراً مع الأطفال للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم، وحثهم على الاجتهاد في الدراسة لتحقيق طموحاتهم، موجهاً القائمين عليها بضرورة تطوير مستوى الخدمات وتوفير الاحتياجات الغذائية والأساسية، مع تكليف باستبدال المظلة الموجودة بساحة الدار لتحسين البيئة المعيشية للنزلاء.

جاء ذلك على هامش تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية للحملة الميكانيكية بقويسنا، المقامة على مساحة 2900 متر مربع باستثمارات تتجاوز 14 مليون جنيه، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على الموقف الحالي للأعمال، بحضور خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، وهناء عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا، وصبري عبد الحميد البقيري مدير مديرية التضامن الاجتماعي، والمهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول مكونات المشروع، الذي يضم مبنى إدارياً ومحلات تجارية ومظلات، إلى جانب منظومة متكاملة تشمل إنذار الحريق والإنارة وكاميرات المراقبة الموزعة بمختلف أنحاء الموقع، بما يحقق أعلى معايير السلامة والأمان داخل الحملة.. حيث يهدف المشروع إلى دعم أعمال الصيانة والتشغيل ورفع كفاءة الاستجابة للأعطال والتدخلات الفنية بما ينعكس إيجابياً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه محافظ المنوفية بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بكل الاشتراطات والمعايير الفنية، مؤكداً حرص المحافظة على دعم مشروعات البنية التحتية التي تسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة داخل دور الرعاية بما يضمن حياة كريمة للأطفال.