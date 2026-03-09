ضبط مدير مكتبة غير مرخصة لطباعة وتصوير الكتب الدراسية بدون تصريح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تمكنت مباحث المصنفات من ضبط مدير مكتبة تعمل بدون ترخيص في منطقة حلوان بالقاهرة، لاتهامه بطباعة وتصوير الكتب بدون تصريح .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، طباعة مالك مكتبة بدون ترخيص بمنطقة حلوان بالقاهرة، وتصوير العديد من الكتب الدراسية الجامعية والخارجية، لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح بالمخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المكتبة المُشار إليها وضبط المدير المسئول، وبحوزته قرابة 2000 كتاب دراسى جامعى وخارجى لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تصريح أو تفويض، وفلاش ميمورى محمل عليها نسخ رقمية لكتب دراسية خارجية.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالاشتراك مع مالك المكتبة دون الحصول على التراخيص اللازمة بقصد تحقيق أرباح مادية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.