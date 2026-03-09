مقتل 6 بغارة أمريكية استهدفت زورقا يشتبه بتهريبه مخدرات بالمحيط الهادئ

قال الجيش الأمريكي يوم الأحد إن غارة جوية أمريكية على زورق يحمل ما يشتبه أنهم مهربو مخدرات في شرق المحيط الهادئ أسفرت عن مقتل ستة أشخاص.

وقالت القيادة الجنوبية الأمريكية (ساوث كوم) إن "ستة من إرهابي المخدرات الذكور قتلوا" في "غارة حركية فتاكة" على زورق تزعم الولايات المتحدة أنه "كان يمر عبر طرق معروفة لتهريب المخدرات في شرق المحيط الهادئ وكان يشارك في عمليات تهريب المخدرات".

وفي الأشهر الأخيرة، أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متكرر بشن هجمات على قوارب في منطقة الكاريبي وشرق المحيط الهادئ، مستشهدا بجهود لوقف تهريب المخدرات عبر الحدود.

ويقول منتقدون إن الهجمات المميتة في المياه الدولية تنتهك القانون الدولي.

ووفقا للأرقام الرسمية، فقد قتل بالفعل أكثر من 130 شخصا.

ويوم السبت، أعلن ترامب أيضا عن تحالف عسكري جديد للقضاء على العصابات الإجرامية في اجتماع مع بعض قادة أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.

وكان من بين الحاضرين الرئيس الأرجنتيني اليميني خافيير ميلي ورئيس السلفادور نجيب أبو كيلة. لكن الدول الأكثر اكتظاظا بالسكان في المنطقة - البرازيل والمكسيك وكولومبيا، التي يقودها زعماء يساريون - لم تكن مشاركة.