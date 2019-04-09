بوتين: العلاقات بين روسيا وفنلندا تتطور بشكل كبير

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن العلاقات الثنائية بين روسيا وفنلندا تتطور بشكل كبير، مشيرا إلى أن هذا بدوره يؤثر على حجم التجارة بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء بوتين مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو اليوم الثلاثاء على هامش منتدى القطب الشمالي في بطرسبورج.

وأضاف بوتين - حسبما أفادت وكالة أنباء (نوفوستي) الروسية - "إن العلاقات الثنائية تتطور بشكل تصاعدي بين بلدينا" ، مضيفا "نحافظ على الاتصالات على مستوى إداراتي الرئيسين والحكومتين والبرلمانين؛ ما يترك أثره على حجم التبادل التجاري".

وكان الكرملين قد أعلن - أمس - أن الرئيس الروسي سيلتقي في 9-10 أبريل الجاري- خلال منتدى القطب الشمالي- مع رئيسي فنلندا وأيسلندا ورئيسي وزراء السويد والنرويج، حيث سيتم مناقشة وضع وآفاق التعاون الثنائي والقضايا الدولية والإقليمية الملحة، مع التركيز على مسائل التعاون في منطقة القطب الشمالي.

ووصل نينيستو إلى روسيا للمشاركة في المنتدى الدولي للقطب الشمالي الذي يعقد تحت عنوان (منطقة القطب الشمالي – ساحة للحوار)، والذي يعتبر إحدى أهم الساحات المحورية لمناقشة القضايا الخاصة بمنطقة القطب الشمالي وآفاقها المستقبلية على المستوى العالمي.