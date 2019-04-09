المسماري: تنظيم إرهابي جديد في ليبيا تأسس باسم «سرايا الصحراء»

كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الليبية، العقيد أحمد المسماري، آخر تطورات العملية العسكرية التي دشنها الجيش الوطني الليبي تحت عنوان «طوفان الكرامة» لتطهير العاصمة طرابلس.

وقال في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي، مساء الثلاثاء، إنه تم تأسيس تنظيم إرهابي جديد في ليبيا باسم «سرايا الصحراء» يقوده أجنبي.

وأضاف أن التنظيم الإرهابي الجديد يضم مسلحين ليبيين وأجانب، مؤكدًا أن الجيش الوطني يتصدى لمشروع الجماعة الليبية المقاتلة والإخوان وقطر وتركيا.

وأكد مواصلة القوات المسلحة الليبية في معركة «طوافة الكرامة» حتى تنتهي من كامل أهدافها، مشيرًا إلى سيطرة الجيش على كميات كبيرة من ذخائر ومركبات الإرهابيين في طرابلس والقضاء على 4 عناصر في منطقة الجفرة.

وأعلنت قوات الجيش الوطني الليبي قيامها بعملية عسكرية «لتطهير طرابلس» والتي تعرف بـ«طوفان الكرامة»، فيما أعلن المجلس الرئاسي الليبي حالة الاستنفار لصد هذه العملية التي أسفرت عن مقتل 47 شخصًا، وإصابة 181 آخرين، حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.