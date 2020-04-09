رئيسة صندوق النقد توصي بتجديد خط الائتمان المرن لكولومبيا

قال صندوق النقد الدولي في بيان، اليوم الخميس، إن رئيسة الصندوق كريستالينا جورجيفا تعتزم توصية المجلس التنفيذي بالموافقة على تجديد خط الائتمان المرن لكولومبيا، خلال اجتماع المجلس المقرر لنظر الطلب الكولومبي خلال الأسابيع المقبلة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي كان قد عقد اجتماعا غير رسمي لمناقشة طلب من السلطات الكولومبية لتجديد خط الائتمان الذي حصلت عليه بموجب اتفاق في 2018 بقيمة 85ر7 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة بما يعادل 8ر10 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 384% من حصة كولومبيا من حقوق السحب الخاصة لدى الصندوق.

كان ألبرتو كاراسكويلا بريرا وزير مالية كولومبيا قد صرح قبل يومين بأن بلاده لديها احتياطي نقد أجنبي كاف لمواجهة أي أزمة مالية محتملة.