 حرمان أكاديمي إسرائيلي من جائزة لدعوته الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل جامعة في الضفة الغربية - بوابة الشروق
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حرمان أكاديمي إسرائيلي من جائزة لدعوته الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل جامعة في الضفة الغربية

رويترز
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 7:17 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 7:17 ص

أيدت المحكمة العليا في إسرائيل قرار وزير في الحكومة بمنع أكاديمي بارز بشكل مؤقت من الحصول على أعلى وسام شرف بعد دعوته الاتحاد الأوروبي إلى وقف تمويل جامعة إسرائيلية بالضفة الغربية.

وأثار قرار المحكمة العليا الإسرائيلية اتهامات بأن القادة الإسرائيليين يحاولون خنق المنتقدين.

وتم ترشيح عوديد غولدريتش لجائزة إسرائيل لهذا العام في الرياضيات وعلوم الكمبيوتر من قبل لجنة من الحكام، ولكن بعد وقت قصير من إعلان الترشيح، دعت الجماعات القومية إلى استبعاده، مدعية أنه يدعم حركة المقاطعة الدولية الشعبية التي يقودها الفلسطينيون ضد إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، وقع غولدريتش ومئات الأكاديميين الآخرين على عريضة تطالب الاتحاد الأوروبي بوقف تمويل جامعة أريئيل الواقعة في الضفة الغربية، قائلين إنها تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية.

وبمجرد علمه بالخلاف، رفض وزير التعليم يوآف غالانت، عضو حزب الليكود الحاكم والمؤيد للمستوطنات، التوقيع على جائزة غولدريتش، وعادة ما يكون التوقيع إجراء شكلي.

وبعدها طعن المحكمون المعينون أمام المحكمة العليا، قائلين إن غالانت ليس لديه سلطة لمنع اختيارهم.

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