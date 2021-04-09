محمد فوزي يعتذر لزملائه و جماهير الإسماعيلي بعد خطأ المصري

قدم محمد فوزي حارس مرمى النادي الإسماعيلي، اعتذارًا لزملائه في الفريق و الجهاز الفني و جماهير الدراويش الكبيرة بشأن الأخطاء التي ارتكبها خلال المباريات السابقة .

ووجه الحارس رسالة لزملائه عبر صفحته الشخصية علي انستجرام قائلاً: “الحمدلله علي المكسب الاخير، انتوا رجالة و تستاهلوا كل خير و انا بعتذرلكم و بعتذر للجمهور علي أخطائي في المباراة”.

وأضاف: “معلش انا عارف ان مش وقتها و ربنا يعلم الواحد بيزعل قد ايه علشان المجهود اللي بتعملوه، لكن الحمدلله ربنا رزقنا بنقاط المباراة علشان تعبكم”.

وكان فوزي قد أخطأ في التعامل مع هدف المصري البورسعيدي بالأمس الذي سكن شباكه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لكنه لم يؤثر علي النتيجة النهائية حيث نجح الدراويش في حسم ديربي القناة لصالحه و الفوز بهدفين مقابل هدف.