 محمد فوزي يعتذر لزملائه و جماهير الإسماعيلي بعد خطأ المصري - بوابة الشروق
الجمعة 9 أبريل 2021 12:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فرض غرامة على الرجل حال زواجه مرة أخرى دون علم الزوجة الأولى؟
النتـائـج تصويت

محمد فوزي يعتذر لزملائه و جماهير الإسماعيلي بعد خطأ المصري

زياد الميرغني
نشر في: الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:06 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 أبريل 2021 - 12:08 ص

قدم محمد فوزي حارس مرمى النادي الإسماعيلي، اعتذارًا لزملائه في الفريق و الجهاز الفني و جماهير الدراويش الكبيرة بشأن الأخطاء التي ارتكبها خلال المباريات السابقة .

ووجه الحارس رسالة لزملائه عبر صفحته الشخصية علي انستجرام قائلاً: “الحمدلله علي المكسب الاخير، انتوا رجالة و تستاهلوا كل خير و انا بعتذرلكم و بعتذر للجمهور علي أخطائي في المباراة”.

وأضاف: “معلش انا عارف ان مش وقتها و ربنا يعلم الواحد بيزعل قد ايه علشان المجهود اللي بتعملوه، لكن الحمدلله ربنا رزقنا بنقاط المباراة علشان تعبكم”.

وكان فوزي قد أخطأ في التعامل مع هدف المصري البورسعيدي بالأمس الذي سكن شباكه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لكنه لم يؤثر علي النتيجة النهائية حيث نجح الدراويش في حسم ديربي القناة لصالحه و الفوز بهدفين مقابل هدف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك