لبنان يدين الإعتداء الإسرائيلي على سوريا

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أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان اليوم الجمعة الاعتداء الجوي الذي نفذته إسرائيل على محيط العاصمة السورية دمشق، ليل الأربعاء/الخميس الماضي، وأعربت عن رفضها استخدام الأجواء اللبنانية لاستهدافها.

وأدانت الوزارة في بيانها بأشد العبارات، الإعتداء الجوي الذي نفذه العدو الإسرائيلي على محيط العاصمة السورية دمشق ليل الأربعاء - الخميس الماضي.

واستنكرت الوزارة "أي اعتداء على سيادة سوريا الشقيقة"، رافضةً " استخدام الأجواء اللبنانية لاستهدافها، وتعرب عن كامل تضامنها معها في وجه هجمات العدو الاسرائيلي المتكررة".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "التدخل لوقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة لسيادة لبنان، ما يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية".

كانت صواريخ إسرائيلية قد أطلقت فجر أمس الخميس على بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مستخدمةً الأجواء اللبنانية، وتصدت وسائط الدفاعات الجوية السورية للصواريخ.