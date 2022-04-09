تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراتي الأهلي أمام المصري والزمالك أمام مصر للمقاصة لحساب منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز.
- الدقيقة 3 محاولة من قبل بيرسي تاو لاعب الأهلي وسدد كرة لكن تعلو مرمى أحمد مسعود حارس مرمى المصري
- الدقيقة 5 ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك
بداية المباراتين
تشكيل الأهلي
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول وكريم فؤاد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم.
خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.
خط الهجوم: محمد شريف.
تشكيل المصري
حراسة المرمى : أحمد مسعود.
خط الدفاع: كريم العراقي، هيثم العيوني ، ياسر حمد ، أحمد شديد.
في الوسط: محمد جريندو، عمرو موسى، فريد شوقي، حسن علي، الياس الجلاصي.
الهجوم: عمرو مرعي.
البدلاء: "عصام ثروت، أحمد علاء، محمد عنتر، أحمد شوشة، ايزى ايميكا، أسامة الجزار، عمرو عموري، أحمد حمودي، حسين رجب، أوستين اموتو
تشكيل الزمالك
حراسة المرمى: محمد أبوجبل.
خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.
خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو".
خط الهجوم: عمر السعيد.
تشكيل مصر للمقاصة
حارسة المرمى: محمد مجدي
في الدفاع: علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد منعم وهشام حافظ.
خط الوسط: محمد محسن ليلة، سيرجي إريك وسعيد الونش.
الهجوم: كريم حلاوة، محمود فهمي وخالد صلاح.