 لحظة بلحظة.. الدوري الممتاز.. المصري (0×0) الأهلي.. مصر للمقاصة (0×0) الزمالك - بوابة الشروق
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لحظة بلحظة.. الدوري الممتاز.. المصري (0×0) الأهلي.. مصر للمقاصة (0×0) الزمالك

الشروق
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 9:27 م | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 9:36 م

تقدم بوابة الشروق تغطية حية ولحظة بلحظة لمباراتي الأهلي أمام المصري والزمالك أمام مصر للمقاصة لحساب منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز.

 

- الدقيقة 3 محاولة من قبل بيرسي تاو لاعب الأهلي وسدد كرة لكن تعلو مرمى أحمد مسعود حارس مرمى المصري 

- الدقيقة 5 ركلة جزاء لصالح نادي الزمالك

بداية المباراتين

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول وكريم فؤاد وأيمن أشرف ومحمد عبد المنعم.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل المصري

 حراسة المرمى : أحمد مسعود.

خط الدفاع: كريم العراقي، هيثم العيوني ، ياسر حمد ، أحمد شديد.

في الوسط: محمد جريندو، عمرو موسى، فريد شوقي، حسن علي، الياس الجلاصي.

الهجوم: عمرو مرعي.

البدلاء: "عصام ثروت، أحمد علاء، محمد عنتر، أحمد شوشة، ايزى ايميكا، أسامة الجزار، عمرو عموري، أحمد حمودي، حسين رجب، أوستين اموتو

 

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي – محمود علاء – محمد عبد الغني – حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – يوسف أوباما – أشرف بن شرقي - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: عمر السعيد.

 

تشكيل مصر للمقاصة

حارسة المرمى: محمد مجدي

في الدفاع: علي فتحي، أحمد صبيحة، أحمد منعم وهشام حافظ.

خط الوسط: محمد محسن ليلة، سيرجي إريك وسعيد الونش.

الهجوم: كريم حلاوة، محمود فهمي وخالد صلاح.

 


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