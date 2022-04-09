حرب روسيا وأوكرانيا تدفع ألمانيا لتحديث أنظمة الملاجئ

بدأت ألمانيا، العمل على تعزيز أقبية المباني التي تستخدم كملاجئ وكذلك زيادة مخزونات الأزمات في حالة الحرب.



وصرّحت وزيرة الداخلية نانسي فيسر لصحيفة «فيلت أم زونتاج»، اليوم السبت، بأنّ الحكومة تبحث أيضًا تحديث أنظمة الملاجئ العامة وستزيد الإنفاق على الحماية المدنية.



وأضافت: «يوجد حاليا 599 من الملاجئ العامة في ألمانيا. سنرى ما إذا كان بوسعنا تحديث المزيد من تلك الأنظمة».



وذكرت أن بلادها تعمل على مفاهيم جديدة لتعزيز مواقف السيارات تحت الأرض ومحطات مترو الأنفاق والأقبية لتصبح ملاجئ محتملة، مضيفة أن الحكومة منحت الولايات الاتحادية 88 مليون يورو لتركيب صفارات إنذار جديدة.



وأوضحت أن البلاد ستعمل أيضا على تكوين مخزونات للأزمات من خلال إمدادات تشمل المعدات الطبية وملابس الحماية والأقنعة الواقية أو الأدوية.



ودفعت الحرب الروسية في أوكرانيا نحو تحول كبير في السياسة، إذ تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بزيادة الإنفاق الدفاعي وضخ 100 مليار يورو (109 مليارات دولار) في الجيش.