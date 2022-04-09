قال اللواء أركان حرب عماد أحمد زكي قائد قوات الدفاع الشعبي، إن المتغيرات الراهنة لها تأثير مباشر في ولاء وانتماء الشباب.



وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «درع الوطن» على فضائية «ten»، وعرضت يوم الجمعة، أن خطط التربية العسكرية استهدفت إعداد الطلاب للمشاركة في التنمية الشاملة والمستدامة للدولة، مشيرًا إلى العمل على تنمية الوعي العسكري والانضباط الذاتي وغرس القيم الثقافية وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن.



وأوضح أنه تتم تنشئة جيل من الشباب قادر على المشاركة والنهوض بالدولة المصرية، عبر مواقع قيادية، لافتًا إلى تصديق القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي على طلب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحويل عدد من مدارس الثانوية الفنية لتكون مدارس تأسيس عسكري بإجمالي 397 مدرسة على مستوى الجمهورية.



ولفت إلى أن جار التصديق على 100 مدرسة للعام الدراسي 2022 / 2023، لتأهيل كادر من طلاب التعليم الفني، يكون قادرًا على لعب دور في تحقيق رؤية مصر 2030.



وأفاد بأنه تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتصديق القيادة العامة للقوات المسلحة، على عرض المشروعات التنموية العملاقة والمشروع الوطني لتنمية الريف (حياة كريمة) على الموقع الرسمي للوزارة لرفع الوعي لدى جميع الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة.