أكد السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، أن روسيا لن تتهاون مع قتل المدنيين في أوكرانيا، وتعذيب الجنود الروس هناك.

وقال أنطونوف - خلال مؤتمر نظمه "معهد شيلر" - إن هناك حاجة واضحة للولايات المتحدة وحلفائها بأن يحثوا أوكرانيا على الامتثال للقانون الإنساني الدولي، "فنحن لن نتهاون أبدا مع قتل المدنيين وقتل وتعذيب الجنود الروس الأسرى"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية على نشرتها الإنجليزية.

وشدد أنطونونف على ضرورة أن يتوقف الغرب عن إمداد النظام الأوكراني بالأسلحة وصب الزيت على نار الصراع في أوكرانيا.

وأشار إلى أهمية نزع السلاح من أوكرانيا من أجل تعزيز وضعها غير النووي، مضيفا "يجب ألا يكون هناك أي تهديدات لروسيا من الأراضي الأوكرانية".

وحذر السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف اليوم، من أن الإجراءات الغربية الأخيرة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا يمكن أن تؤدي لمواجهة عسكرية مباشرة بين واشنطن وموسكو واصفا تلك الإجراءات بـ"الاستفزازية والخطيرة".

وقال أنطونوف إن "الدول الغربية متورطة بشكل مباشر في الأحداث الجارية حيث تواصل ضخ الأسلحة والذخيرة إلى أوكرانيا، وبالتالي التحريض على المزيد من إراقة الدماء".

وأضاف الدبلوماسي الروسي أن "الغرب الذي يمد أوكرانيا بالسلاح يتصرف بشكل خطير واستفزازي وأن الامدادات العسكرية الموردة هدف مشروع للقوات المسلحة الروسية"، محذرًا من أن مثل هذه الاجراءات خطيرة واستفزازية لأنها موجهة ضد دولتنا ويمكن أن تقود الولايات المتحدة والاتحاد الروسي لمواجهة العسكرية مباشرة".