ملك الأردن يغادر إلى ألمانيا الأحد لإجراء عملية جراحية

أفاد الديوان الملكي الأردني، بأن الملك عبدالله الثاني سيغادر الأردن غدًا الأحد، إلى ألمانيا؛ لإجراء عملية جراحية لمعالجة انزلاق غضروفي، في منطقة العمود الفقري الصدري.

وقال الديوان الملكي، في بيان له، اليوم السبت، إن الملك عبد الله سيخضع للعملية في مستشفى متخصص في فرانكفورت بألمانيا هذا الأسبوع؛ عملًا بنصيحة الأطباء الأردنيين الذين اطلعوا على حالته.

وحسب البيان، فقد كان الملك يعاني سابقا من هذه الآلام في العمود الفقري بشكل متقطع، نتيجة للقفز المظلي خلال سنوات خدمته في العمليات الخاصة، إلا أن الضغط على العصب جراء الانزلاق الغضروفي قد ازداد في الآونة الأخيرة، ما زاد من الألم واستدعى إجراء العملية على نحو عاجل، وفق نصيحة الأطباء.

ويتبع إجراء العملية فترة من الراحة تمتد لحوالي أسبوع، قبل عودته إلى المملكة.