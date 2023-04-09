 الجيش الروسي يعلن تدمير مركز القيادة الأوكراني المتقدم في خاركوف ومستودعا لتخزين الوقود - بوابة الشروق
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الجيش الروسي يعلن تدمير مركز القيادة الأوكراني المتقدم في خاركوف ومستودعا لتخزين الوقود

(د ب أ)
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 5:53 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 5:53 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها اليوم الأحد، توجيه ضربة صاروخية عالية الدقة بالقرب من مدينة زابوروجيا دمرت منشأة تخزين فيها 70 ألف طن من الوقود كانت مخصصة لدعم عمليات القوات المسلحة الأوكرانية في دونباس.

وفي منطقة فيليكي بيرلوك التابعة لمقاطعة خاركوف، تم تدمير مركز القيادة المتقدم لمجموعة عمليات القوات الأوكرانية "خاركوف"، وفقا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

كما نفذ سلاحا الجو والمدفعية، التابعان لمجموعة قوات "الغرب" الروسية على محور كوبيانسك، ضربات استهدفت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أولشانا وإيفانوفكا وتيمكوفكا وكراخمالنو في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في لوهانسك.


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