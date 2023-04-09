تعرف على مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

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تستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الـ24 من الدوري الممتاز، بالإضافة إلى مباريات الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

كما تستكمل أيضا منافسات الجولة الـ27 من الدوري الألماني والجولة الـ30 من الدوري الفرنسي، والجولة الـ23 من دوري روشن السعودي.

وتستعرض بوابة «الشروق» خلال السطور القادمة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

سموحة × الداخلية الساعة التاسعة والربع مساء

إنبي × المقاولون العرب الساعة التاسعة والربع مساء على قناة ON Time Sports HD2

الزمالك × البنك الأهلي الساعة التاسعة والربع مساء على قناة ON Time Sports HD1

دوري روشن السعودي

الفيحاء × النصر الساعة التاسعة مساء

الوحدة × اتحاد جدة الساعة العاشرة مساء

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد × كريستال بلاس الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول × أرسنال الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني

بلد الوليد × ريال مايوركا الساعة الثانية ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال بيتيس × قاديش الساعة الرابعة والربع عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ألميريا × فالنسيا الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

رايو فاليكانو × أتلتيكو مدريد الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الألماني

بروسيا مونشنجلادباخ × فولفسبورج الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 3

بوخوم × شتوتجارت الساعة الخامسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3

هوفنهايم × شالكه الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3

الدوري الفرنسي

ليون × رين الساعة الواحدة ظهرا على قناة beIN Sports HD 2

ستاد ريمس × ستاد بريست الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 4

أجاكسيو × أوكسير الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 7

مونبيليه × تولوز الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 2

تروا × كليرمون فوت الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 6

نانت × موناكو الساعة الخامسة وخمس دقائق مساء على قناة beIN Sports HD 2

لوريان × مارسيليا الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 2