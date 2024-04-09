المجلس العام الماروني في لبنان يحذر من فوضى أمنية بعد مقتل منسق حزب القوات اللبنانية

حذر المجلس العام الماروني في لبنان برئاسة ميشال متّى، اليوم الثلاثاء، من تداعيات خطيرة يمكنها إغراق لبنان في مستنقع الفوضى الأمنية بعد خطف وقتل منسق حزب القوات اللبنانية باسكال سليمان.

وقال المجلس في بيان صحفي، أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "نشاطر ونتضامن مع أسرته المفجوعة، في مصابها الجلل ضمن جريمــة نكراء هزت أبدان ومشاعر كل اللبنانيين".

ورأى المجلس "أن لهذه الجريمة البشعة تداعيات خطيرة يمكنها إغراق لبنان في مستنقع الفوضى الأمنية والثأر في حال لم يفضِ التحقيق إلى تبيان خلفيتها الحقيقية".

ودعا ذوي الضحية ورفاقه واللبنانيين عمومًا "للتحلّي بأقصى درجات ضبط النفس، ريثما تتمكن القوى الأمنية بإشراف القضاء المختص من إكمال عملهم وتحقيقاتهم سعيًا وراء كشف الحقيقة الكاملة وتوقيف جميع المشاركين في مقتل الشهيد سليمان، وإنزال أشد العقوبات في حقهم".

وكان الجيش اللبناني أعلن، مساء أمس الإثنين، مقتل منسق قضاء جبيل في حزب "القوات اللبنانية" باسكال سليمان الذي خطف أول أمس الأحد، على يد عصابة من السوريين أثناء محاولتهم سرقة سيارته في منطقة جبيل في جبل لبنان.

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي إلى التحلي بـ"الحكمة".