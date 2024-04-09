قبول قرار التحكيم الخاص بنزاع أجور العاملين في قطاع أمن الطيران بألمانيا

انتهى أخيرا النزاع حول أجور حوالي 25 ألف فرد من العاملين في قطاع أمن الطيران بألمانيا، وذلك بعدما قبلت لجان أرباب العمل وكذلك النقابات المعنية اليوم الثلاثاء توصية التحكيم التي قدمها مستشار الشؤون المالية الأسبق في ولاية بريمن، هانز-هينينج لور أمس الاثنين.

وكانت الموافقة متوقعة، حيث حصلت التوصية على قبول بالإجماع.

وينص قرار المُحكِّم على زيادات في الرواتب على ثلاث مراحل تتراوح بين 1ر13 و1ر15% على مدى 15 شهرا. وتم استبعاد موضوع ساعات العمل الإضافية الخلافي، ولن يتم تناوله مرة أخرى إلا بحلول نهاية العام.