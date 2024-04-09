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واصل الأهلي نزيف النقاط بتعادل مثير أمام ضيفه إنبي بنتيجة 2/2 على ستاد القاهرة، مساء اليوم الإثنين، في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري.

لم يحافظ الأهلي على تقدمه في النتيجة مرتين بهدفين لمحمود عبد المنعم كهربا في الدقيقتين 44 و73، ليسجل يوسف لبيب هدفين في الدقيقتين 60 و93.

وتعثر حامل اللقب للمرة الثانية على التوالي بعد خسارته في المباراة الماضية أمام البنك الأهلي بنتيجة 4/3 ليبقى الأهلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة من 9 مباريات.

أما إنبي اقتنص نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 28 نقطة في صدارة الدوري بعد خوض جميع مبارياته في الدور الأول.

أجرى مارسيل كولر مدرب الأهلي أربعة تعديلات على التشكيل الأساسي الذي خاض المباراة الأخيرة أمام سيمبا التنزاني.

شارك عمر كمال عبد الواحد في الجهة اليسرى مكان علي معلول، وحل أفشة مكان عمرو السولية في خط الوسط، بينما تواجد كهربا وطاهر محمد بجوار أنتوني موديست مكان رضا سليم وحسين الشحات.

وصل الأهلي إلى مرمى إنبي بثلاث محاولات لموديست الذي لم يستغل الكرات العرضية المتقنة من طاهر محمد وأفشة.

في المقابل اضطر مدرب إنبي لاستبدال أحمد أمين أوفا هداف الفريق بسبب إصابته بعد مرور ربع ساعة.

وهدد الفريق البترولي مرمى الأهلي برأسية خطيرة لأحمد نادر حواش أبعدها مصطفى شوبير في الدقيقة 18 بينما ذهبت تسديدة يوسف لبيب بجوار القائم.

وخرج شوبير من مرماه أيضا ليبعد الكرة أمام رفيق كابو مهاجم إنبي قبل انفراده بمرمى الأهلي في الدقيقة 32.

وضغط الأهلي في الدقائق الأخيرة بالشوط الأول حيث أبعد حارس مرمى إنبي تسديدة قوية من مروان عطية في الدقيقة 38 بينما أمسك بتسديدة أخرى ضعيفة من أفشة.

وترجم الأهلي تفوقه بكرة عرضية من طاهر محمد قابلها كهربا برأسه في الشباك ليتقدم حامل اللقب بهدف أول قبل الاستراحة.

سعى الأهلي لتعزيز تفوقه بهدف ثان في أول ربع ساعة بالشوط الثاني، لكن إنبي تكتل بكثافة عددية أمام مرماه لذا لم تشكل تسديدات موديست وأفشة وكهربا الخطورة الكافية.

وعكس سير اللعب سجل إنبي هدف التعادل بكرة عرضية من الظهير الأيسر محمد حمدي قابلها يوسف لبيب بقدمه في مرمى مصطفى شوبير.

شارك عمرو السولية مكان أحمد نبيل كوكا، وبعد نزوله بدقائق قليلة كاد أن يسجل السولية هدفا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء أمسكها بودي سمير حارس مرمى إنبي.

تحرك كولر لتنشيط هجوم الأهلي بتبديلين دفعة واحدة بإشراك رضا سليم ووسام أبو علي مكان موديست ومروان عطية في الدقيقة 66.

وأهدر رامي ربيعة فرصة جديدة بضربة رأس بجوار القائم بعد عرضية من المغربي رضا سليم.

واصل الأهلي ضغطه حيث سدد كهربا كرة أمسكها حارس مرمى إنبي، وبعدها لعب محمد هاني كرة عرضية قابلها كهربا بتسديدة مباشرة في الشباك مسجلا الهدف الثاني له ولفريقه.

في الدقائق الأخيرة شارك الثنائي أكرم توفيق وأحمد عبد القادر مكان كهربا وطاهر محمد، ووصل الأهلي إلى مرمى إنبي بتسديدات طائشة من أكرم توفيق ورضا سليم بينما فرط وسام أبو علي في فرصة قريبة بالوقت بدل الضائع.

وعاقب إنبي لاعبي الأهلي على الاسترخاء بهدف ثان بعد ركلة ركنية نفذها علي فوزي وقابلها يوسف لبيب برأسية في الزاوية اليمنى ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في توقيت قاتل.