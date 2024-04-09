نقل نائب رئيس الإكوادور السابق المسجون إلى المستشفى

تم نقل نائب الرئيس السابق للإكوادور خورخي جلاس المسجون إلى المستشفى بسبب مشاكل صحية.

وقد تم العثور على الرجل / 54 عاما/ في زنزانته صباح يوم الاثنين بعد ظهور أعراض عليه تنم عن احتمالية انهيار الدورة الدموية، بحسب بيان من هيئة السجون في الإكوادور. وأفاد البيان أن جلاس رفض الطعام خلال الـ 24 ساعة السابقة.

ثم تم نقل نائب الرئيس السابق إلى المستشفى البحري في مدينة جواياكيل الواقعة على الساحل. ويُقال إن حالته مستقرة.

كان جلاس قد حُكم عليه بالسجن لعدة سنوات بتهمة الفساد في عام 2017 وتم إطلاق سراحه مبكرا قبل عامين. وللمرة الثانية، وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، فر إلى السفارة المكسيكية في العاصمة كيتو مخافة القبض عليه مرة أخرى، وطلب اللجوء هناك.

ويوم الجمعة، دخل أفراد الأمن الإكوادوريون بالقوة إلى السفارة واعتقلوا جلاس. وفيما بعد، قطعت المكسيك العلاقات الدبلوماسية مع الإكوادور.

كما تعرضت تصرفات الحكومة في كيتو لانتقادات حادة من قبل دول أخرى في المنطقة وأوروبا.