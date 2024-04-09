الدفاع المدني في غزة: انتشال جثامين 409 شهداء من الشفاء وخان يونس

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، اليوم الثلاثاء، انتشال جثامين 409 شهداء حتى الآن من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه بمدينة غزة، ومحافظة خان يونس منذ انسحاب القوات الإسرائيلية من كلا المنطقتين.

وأضاف، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا). أن "العمل ما زال جاريا حتى اللحظة في انتشال جثامين الشهداء من مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، ومحافظة خان يونس، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي".

وناشد المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة بـ"العمل على توفير وإدخال معدات وآليات مخصصة لأعمال الحفر للمساعدة في استخراج جثامين الشهداء من تحت أنقاض المنازل المهدمة نظرا للعدد الكبير من الإشارات التي تلقتها الطواقم من الأهالي بفقدان أبنائهم خلال فترة تواجد قوات الاحتلال"، مؤكدا أن "عشرات الجثامين لا تزال تحت الرمال والأنقاض".