إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بأسوان

استقبلت مستشفى كوم أمبو شمال محافظة أسوان، 5 مصابين بإصابات متفرقة بالجسم، إثر مشاجرة بين عائلتين بقرية النجاجرة استخدم فيها العصى والشوم، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهما.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمركز كوم أمبو شمال بمحافظة أسوان، إخطارًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتين بقرية النجاجرة التابعة لدائرة المركز، استخدم فيها الشوم والعصى، لخلافات بينهما.

وأسفرت المشاجرة، عن إصابة 5 أشخاص، تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت المباحث، إلى مكان المشاجرة لفرض السيطرة الأمنية بالمنطقة بأكملها، التدخل لفض المشاجرة، وضبط الأطراف المتهمة.

وتبين بالتحريات الأولية، أن المشاجرة أسفرت عن إصابة كل من 3 أشقاء وهم "مصطفى أحمد، عمره 42 سنة، وطه أحمد، عمره 28 سنة، وعبد الرحمن أحمد، 24 سنة، وإصابتهم كدمات وسحجات متفرقة بالجسم".

كما أصيب شخصان آخران وهما "حسن عبده، عمره 30 سنة، وإصابته اشتباه كسر بالساق الأيمن، ومحمد مصطفى، عمره 40 سنة، وإصابته كدمات وجروح متفرقة بالجسم".

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها.