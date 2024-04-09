 قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم عددا من المنازل شرق قلقيلية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تداهم عددا من المنازل شرق قلقيلية


نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 11:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 11:08 م

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عددًا من المنازل في بلدة جيوس، شرق قلقيلية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأضافت المصادر، أن الشارع الواصل بين بلدتي عزون وجيوس يشهد انتشارا لقوات الاحتلال، التي نصبت عدة حواجز عسكرية وأعاقت حركة المواطنين.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لبلدة جيوس لليوم الثالث على التوالي، وسط مداهمات متكررة لمنازل المواطنين وتفتيشها.

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