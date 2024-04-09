ألمانيا أمام العدل الدولية: أصدرنا 4 تراخيص لتزويد إسرائيل بالسلاح لكنها أسلحة غير قتالية

قال الفريق القانوني لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية، إن برلين منحت 4 تراخيص لأسلحة حرب منذ أكتوبر الماضي.

وأضاف خلال مرافعة في دعوى أقامتها نيكاراجوا وتتهم برلين بتسهيل الإبادة في غزة عبر دعم إسرائيل بالسلاح، اليوم الثلاثاء، أن التراخيص لا تتضمن ذخائر أو قذائف، وشملت ثلاثة منها معدات لا يمكن استخدامها في القتال.

وأوضح أن الترخيص الرابع لم يكتمل حتى الآن وهو يخص معدات لغواصة، ما يعني أن برلين أصدرت 4 تراخيص لتزويد إسرائيل بالسلاح لكنها لم تكن أسلحة قتالية.

وأشار إلى أنّ جنودا ألمان تدربوا في إسرائيل على طائرات مسيرة، لكنها كانت خالية من الذخائر وغادروا لضمان سلامتهم، موضحا أن 98% من المعدات العسكرية التي تم تصديرها لم تتضمن أي أسلحة للقتال.

ولفت إلى أن تراخيص مُنحت لثلاثة أسلحة حرب إلى إسرائيل لكنها كانت جميعها بغرض التدريب ضمن اتفاقيات تعاون عسكري بين الجانبين.