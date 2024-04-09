الأحزاب الأوروبية توقع تعهدا بمكافحة المعلومات المضللة

وقع ممثلو الائتلافات السياسية الأساسية في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تعهدا بعدم نشر المعلومات المضللة أو التزييف العميق خلال الانتخابات المقبلة في البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا، في مراسم التوقيع في بروكسل إن "الانتخابات يجب أن تكون سباقا للأفكار والآراء، لا للطرق المخادعة الوضيعة".

وتلتزم الدول الموقعة بالابتعاد عن إنتاج أو استخدام "أية بيانات مزورة أو مفبركة أو مخادعة أو مسروقة" أو أي نوع من المحتوى المضلل باستخدام الصوت أو الصور أو الفيديو، بالإضافة إلى أمور أخرى.

ويذكر أنه يتزايد القلق بشأن المعلومات المضللة في الاتحاد الأوروبي لعدة أعوام، خاصة في ظل تصاعد التوترات مع روسيا، المتهمة بمحاولة زعزعة استقرار الانتخابات في الغرب باستخدام المعلومات المضللة والدعاية الموجهة.

وفاقم التقدم السريع للذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يمكن أن ينتج صورا ومقاطع فيديو مزورة، من هذه المخاوف.

ويمثل الموقعون ستة من السبعة ائتلافات الموسعة التي تضم الأحزاب الوطنية السياسية في البرلمان، وتتضمن مجموعتين محافظتين وديمقراطيين اجتماعيين وليبراليين وأفراد من الخضر واليسار الراديكالي.

كما أشار الائتلاف اليميني القومي المتبقي، الذي يسمى ائتلاف الهوية والديمقراطية إلى اعتزامه التوقيع، بحسب بيان من المفوضية الأوروبية.

وقال مسئول من ائتلاف الهوية والديمقراطية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الحزب مستعد حقا للتوقيع، وأن قيودا عملية فقط هي ما منعته من إرسال ممثل مفوض للتوقيع في مراسم اليوم الثلاثاء، وليست اعتراضات سياسية. وحضر المراسم ممثل أصغر عن الائتلاف كمراقب.

كما تعهد الموقعون "بضمان استخدام أخلاقي وشفاف لأدوات الحملات الانتخابية والتكنولوجيات، ومن بينها الذكاء الاصطناعي".

كما تلزم مدونة قواعد السلوك الائتلافات بعدم استخدام "الحسابات المزيفة أو التطبيقات الإلكترونية لتمرير معلومات مزيفة للتلاعب بآراء الناخبين"، فضلا عن "المحتوى الذي تصنعه وتنشره أطراف فاعلة من خارج الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تقويض القيم والمبادئ الأوروبية".