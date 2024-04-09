 الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن أسير جريح من مخيم جنين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يفرج عن أسير جريح من مخيم جنين


نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 9:46 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 9:46 م

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأسير الجريح نور الدين صابر محمد جربوع من مخيم جنين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إنه تم الإفراج عن الأسير جربوع عند حاجز نعلين العسكري، غرب رام الله، حيث كان يقبع في "عيادة سجن الرملة".

وأضاف سمور أن الشاب جربوع معتقل منذ التاسع من إبريل 2022، وقد تعرض لعدة إصابات بليغة برصاص الاحتلال خلال عملية الاعتقال، تسببت له بشلل نصفي، وقد نقل في بداية اعتقاله إلى مستشفى "رمبام" الإسرائيليّ، ومن ثم إلى "عيادة سجن الرملة".

وبين أنه واجه منذ اعتقاله إهمالا طبيا خطيرا، أدى إلى إصابته بالتهابات وتقرحات حادة في جسده، وتعفن في منطقة الإصابة.


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