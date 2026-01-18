اتحاد الكرة يحدد مواعيد 3 مباريات في كأس مصر

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد 3 مباريات في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر، للموسم الجاري 2025-2026.

قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة بتروجت ومودرن سبورت في دور الـ 16 بكأس مصر يوم الثلاثاء 20 يناير الجاري في تمام الثانية والنصف عصرا على ستاد بترو سبورت.

كما قررت إدارة المسابقات إقامة مباراة زد والمصري البورسعيدي في دور الـ 16 بكأس مصر على ستاد السويس الجديد بدلًا من ستاد برج العرب، في الإسكندرية، وتقام المباراة في تمام الثانية والنصف عصرًا يوم الأربعاء 21 يناير الجاري.

وتقام مباراة الجونة أمام بيراميدز ضمن منافسات نفس الدور على ستاد خالد بشارة بالجونة يوم 20 يناير الساعة 2:30 عصرًا.