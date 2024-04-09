الري ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر المبارك

- الاستمرار في حالة الجاهزية خلال إجازة العيد وتفعيل غرف الطوارئ بالمحافظات

- متابعة مناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف والالتزام بالمناوبات ومتابعة الجسور وجاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ النقالي

- رصد التعديات وإزالتها في المهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة لضمان حسن إدارة المنظومة المائية

وجه الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أجهزة الوزارة، بالاستمرار في حالة الجاهزية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، مع رفع درجة الاستعداد وتفعيل غرف الطوارئ بكل المحافظات؛ لضمان حسن سير العمل بجميع الإدارات على مستوى الجمهورية، وتوفير الاحتياجات المائية لجميع المنتفعين خلال فترة الإجازة.

وأشار إلى متابعة أجهزة الوزارة المستمرة لمناسيب وتصرفات المياه بالترع والمصارف والالتزام بالمناوبات خلال أيام العيد، والاطمئنان على قطاعات وجسور المجاري المائية، ومتابعة جاهزية جميع محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، مع تجهيز وحدات الطوارئ النقالي للتعامل مع أي طوارئ .

كما شدد على استمرار المتابعة على مدار الساعة لرصد أي شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتصدي الفوري لها وإزالتها في مهدها، بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن؛ بهدف الحفاظ على المجاري المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجاري المائية.