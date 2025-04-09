البرهان يبحث مع المبعوث السويسري الأوضاع الإنسانية في الخرطوم والفاشر

بحث رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الأربعاء مع المبعوث السويسري الخاص للسودان سيلفان أستييه الأوضاع الإنسانية في الخرطوم والفاشر.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير حسين الأمين قوله إن البرهان التقى المبعوث السويسري الذي قدم تهانيه لرئيس المجلس السيادي بمناسبة الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة في معركة الكرامة.

وأوضح أن اللقاء تطرق للأوضاع الإنسانية في الخرطوم والفاشر، مؤكدا أن بلاده تدعم المساعدات الإنسانية بميزانية وصلت إلى 130 مليون دولار فضلا عن دعمها للتحول والإنتقال الديمقراطي.

من جانبه، أوضح المبعوث السويسري في تصريح صحفي أن اللقاء تناول مخرجات اجتماع وكالات الأمم المتحدة بشأن الوضع الإنساني في الفاشر، مبيناً أن بلاده قدمت أكثر من 130 مليون دولار لدعم المساعدات الإنسانية في السودان، مؤكدا ضرورة حماية المدنيين داعيا إلى احترام القانون الدولي الإنساني دون شروط وقال أن حل الأزمة السودانية الراهنة يكمن في الحوار.

وأشار إلى الدور الكبير الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمضان لعمامرة في هذا الصدد، مؤكداً استعداد سويسرا لدعم رغبة السودان في استكمال مسيرة التحول الديمقراطي.