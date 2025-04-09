معرض لأندر أنواع الألماس في العالم بأبوظبي

عرضت ألماسة زرقاء نادرة يوم الثلاثاء في معرض لأندر أنواع الألماس في العالم بقيمة 100 مليون دولار في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتضم المعروضات الثماني في معرض سوذبيز أكثر من 700 قيراط من الألماسات، وتشمل ألوانا متعددة مثل الأحمر والأصفر والوردي، إضافة إلى الألماسات عديمة اللون.

وجذبت الأنظار ألماسة زرقاء وزنها 10 قراريط من جنوب أفريقيا، تُعتبر من أهم الألماسات الزرقاء التي تم اكتشافها على الإطلاق. ومن المتوقع أن تُباع في مزاد خلال شهر مايو بسعر قد يصل إلى 20 مليون دولار.

وقال كويج برونينج، رئيس قسم المجوهرات في سوذبيز لأمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط، إن اختيار أبوظبي لاستضافة المعرض جاء بسبب الاهتمام الكبير الذي توليه دول الخليج للألماس.

وأضاف: "نحن متفائلون جدا بشأن هذه المنطقة. ونشعر بقوة أن هذا المكان يجمع بين التجار والهواة الذين يقدرون أهمية وندرة ألماسات كهذه".