حلف الناتو يتفق على هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 5% قبل قمة مهمة

توصلت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى اتفاق بشأن هدف مخطط للإنفاق الدفاعي قبل أيام من قمة مهمة في لاهاي، حيث سيتعهد القادة بزيادة الإنفاق السنوي على الدفاع إلى 5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، حسبما علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وكان أعضاء الحلف الدفاعي الغربي يتعرضون لضغوط لزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يشتكي من أن كندا والشركاء الأوروبيين يستغلون ميزانية الدفاع الأمريكية الضخمة.

من جهة أخرى، دفع التهديد من هجوم روسي محتمل على أراض الناتو الحلفاء إلى إعادة النظر في احتياجاتهم الدفاعية.

ووفقا للهدف الحالي، يتعين على أعضاء حلف الناتو إنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع سنويا، وهو الهدف الذي سيصل إليه أخيرا جميع الحلفاء الـ 32 لأول مرة هذا العام، وفقا للأمين العام للحلف مارك روته.