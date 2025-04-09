الاتحاد الأوروبي يسعى لإزالة الحواجز أمام تطوير الذكاء الاصطناعي

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أطلقت المفوضية الأوروبية استراتيجية، اليوم الأربعاء، لإزالة الحواجز أمام استخدام الذكاء الاصطناعي وتجهيز الشركات في أوروبا بصورة أفضل من أجل المنافسة العالمية.

وأعلنت المفوضية، خلال عرضها لاستراتيجياتها الجديدة بشأن الذكاء الاصطناعي، أنها سوف تبسط القواعد وتعزز الاستثمار وتوسع بصورة كبيرة مراكزها للبيانات.

وجاء في بيان صحفي، أن الهدف من خطة عمل القارة الخاصة بالذكاء الاصطناعي "تحويل الصناعات التقليدية القوية بأوروبا و مواهبها الاستثنائية إلى محركات قوية للابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي وتسريعه".

ويشار إلى أن قطاع التكنولوجيا كان قد انتقد وجود قواعد أوروبية مثل قانون الذكاء الاصطناعي تتسم بالبيروقراطية الشديدة ومعادية للابتكار.

وتركز الاستراتيجية الجديدة على البنية التحتية ومراكز البيانات.

وتم تخصيص استثمارات بقيمة 20 مليار يورو (22 مليار دولار) لهذا الغرض.

ووفقا للمفوضية الأوروبية، فإن 13.5% من الشركات في أوروبا تستخدم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وهي النسبة التي ترغب المفوضية في تعزيزها.