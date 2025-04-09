المصري يطمح لخطف التأهل أمام سيمبا من قلب تنزانيا

يحل المصري البورسعيدي بقيادة مدربه التونسي أنيس بوجلبان ضيفاً على سيمبا التنزاني بإستاد بنيامين مكابا، ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي لبطولة الكونفدرالية.

كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز المصري على سيمبا بثنائية نظيفة، سجلها، الجزائري عبد الرحيم دغموم، والنيجيري جون إيبوكا.

يدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم البينينى ديجيندو لويس «حكم الساحة» ومعاونة مواطنه إيريك إيامفو «مساعد أول» والأنجولى دى أوليفيرا «مساعد ثان»، فيما يقوم البنيني "اديسا ليجالي" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى ليتيسيا فيانا من إي سواتيني بمعاونة من زميلتها الزامبية ديانا شيكوتيشا.

ومن المقرر أن يخوض المصري المباراة بطريقة متوازنة من أجل التعامل مع أجواء اللقاء والحشد الجماهيرى المتوقع ، ومن المتوقع أن يعتمد المدرب التونسي على نفس مجموعة اللاعبين التى حققت الفوز فى مواجهة الذهاب بالسويس الأربعاء الماضى.

وضمت بعثة المصري في تنزانيا 24 لاعباً هم: في حراسة المرمى : محمود جاد ، محمود حمدي ، محمد شحاته، و في خط الدفاع : كريم العراقي ، أحمد عيد ، باهر المحمدي ، خالد صبحي ، محمد هاشم ، حسن علي ، عمرو سعداوي، وفي خط الوسط : محمود حمادة ، يوسف الجوهري ، محمد مخلوف ، حسين فيصل ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم، كريم بامبو ، أحمد القرموطي ، سامادو أتدجيكو ، أمادو با ، ليستويل أمانكونا، وفي خط الهجوم : فخر الدين بن يوسف ، صلاح محسن ، بابا بادجي.

ويفتقد المصري لخدمات المهاجم النيجيرى المصاب جون إيبوكا.