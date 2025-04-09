ريم مصطفى تعاود ممارسة رياضتها المفضلة التنس على طريقة ماريا شارابوفا

عادت الفنانة ريم مصطفى لممارسة رياضتها المفضلة "التنس"، وذلك بعد انشغالها على مدار الأشهر الماضية بتصوير آخر أعمالها مسلسل "سيد الناس"، الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

ونشرت ريم على حسابها بموقع انستجرام مجموعة من الصور أثناء ممارستها التنس من يومها الرياضي الذي قضته بصحبة أصدقاتها.

وفور نشر ريم مصطفى الصور على حسابها بموقع انستجرام، شبهها المتابعين بلاعبة التنس الشهيرة الحسناء الروسية ماريا شاربوفا التي حققت العديد من الألقاب في التنس العالمي، واعتبروا أنها تشببها في الاستايل والتكوين الجسماني، وكذلك الملابس، حيث كانت شاربوفا ترتدي ملابس قريبة من التي ظهرت بها ريم مصطفى أثناء ممارستها التنس.

ريم مصطفى قدمت في شهر رمضان الماضى 2025 مسلسل "سيد الناس" والذي تمردت فيه على طبيعة الشخصيات التي تقدمها وقررت الدخول في عالم جديد عليها تماماً خلال شخصية أمنة السيدة الشعبية التي تواجه العديد من الصراعات الداخلية ما بين حبها لزوجها الذي لعب شخصيته عمرو سعد، وبين مواجهة شبح الماضي باستمرار علاقة زوجها بـ فتحية -حبه القديم- والتي ادعى الجارحي قتلها، وكذلك الصراعات العائلية مع أخو زوجها، وزوجة حماها الراحل.

مسلسل "سيد الناس" من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، رنا رئيس، بشرى، ياسين السقا، ملك أحمد زاهر، سليمان عيد، محمود قابيل، علياء صبحي، يوسف رأفت، جوري بكر، إنجي كيوان، ساندي علي، دعاء حكم، إسماعيل فرغلي، مدحت تيخا، محمد عبدالجواد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.