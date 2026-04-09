مقتل طفلة وإجلاء آلاف الأشخاص بعد أمطار غزيرة وفيضانات في جمهورية الدومينيكان

تسببت الأمطار الغزيرة في جمهورية الدومينيكان في مقتل طفلة صغيرة، وإلحاق أضرار بأكثر من ألف منزل، وانقطاع الكهرباء والمياه يوم الأربعاء، ما دفع السلطات إلى تعليق الدراسة في بعض المدارس العامة والخاصة.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن بعض المناطق شهدت هطول 30 سنتيمترا من الأمطار خلال أقل من 24 ساعة، ما أجبر فرق الإنقاذ على إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص.

وقال الرئيس لويس أبي نادر: "لا يوجد نظام لتصريف مياه الأمطار يمكنه تحمل ذلك في أي مكان في العالم".

وأفادت جايسي كابيلان، المسؤولة الإعلامية في هيئة الدفاع المدني، لوكالة أسوشيتد برس (أ ب)، بأن طفلة / عامان / لقيت حتفها بعد انهيار جدار منزلها في العاصمة سانتو دومينجو.

وأمرت الحكومة الموظفين غير الأساسيين بالعمل عن بُعد، بينما حذرت السلطات من حدوث فيضانات وانهيارات أرضية محتملة، مع وضع أكثر من 12 مقاطعة تحت حالة التأهب، بينها سانتو دومينجو التي تعد الأكثر تضررا.

وذكرت صحيفة ليستين دياريو المحلية أن أكثر من 20 منطقة سكنية عزلت في مقاطعة سان خوسيه دي أوكوا، الواقعة شمال غرب سانتو دومينجو، بعد أن فاض أحد الأنهار عن ضفتيه.