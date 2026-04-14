ارتفعت صادرات الصين بنسبة 5ر2% في مارس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في تباطؤ ملحوظ مقارنة بالشهرين السابقين.

وأظهرت بيانات الصادرات لشهر مارس ، التي أصدرتها هيئة الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء، أداءً أقل من توقعات المحللين، كما تراجعت بشكل حاد مقارنة بنمو الصادرات الذي بلغ 8ر21% خلال شهري يناير وفبراير .

في المقابل، قفزت الواردات الشهر الماضي بنسبة 8ر27%، مقارنة بزيادة سنوية بلغت 8ر19% في أول شهرين من العام الجاري.

وأسهمت الصادرات المرتبطة بالتكنولوجيا، بما في ذلك الارتفاع في شحنات أشباه الموصلات من الصين مدفوعة بالطفرة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، في تعزيز قوة الصادرات خلال مطلع عام 2026. لكن اقتصاديين يرون أن تداعيات الحرب المطولة في إيران قد تؤثر على إجمالي الطلب العالمي على الصادرات الصينية خلال هذا العام.