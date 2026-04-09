 منافس مصر.. مهاجم نيوزيلندا يقترب من العودة للملاعب - بوابة الشروق
الخميس 9 أبريل 2026 11:01 ص القاهرة
منافس مصر.. مهاجم نيوزيلندا يقترب من العودة للملاعب

نشر في: الخميس 9 أبريل 2026 - 10:43 ص | آخر تحديث: الخميس 9 أبريل 2026 - 10:43 ص

اقترب المهاجم كريس وود إلى ​الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، في خطوة تشكل دفعة معنوية وفنية ⁠كبيرة لكل من منتخب نيوزيلندا ​وناديه نوتنجهام فورست، قبل أشهر ​من ‌انطلاقة منافسات كأس ⁠العالم ​لكرة القدم.

وابتعد وود صاحب الـ 34 عاماً عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي إثر إصابة في ‌الركبة، قبل أن يخضع لجراحة في ديسمبر، ليبدأ ​بعدها مرحلة التعافي.

بدوره أكد البرتغالي فيتور بيريرا مدرب نوتنجهام فورست، جاهزية وود للعودة إلى المنافسات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد ‌قبل مباراة ذهاب ​دور الثمانية للدوري الأوروبي أمام بورتو اليوم الخميس.

وقال بيريرا "لقد بدأ التدرب مع الفريق، وهو ​جاهز ‌للمشاركة ⁠في المباراة". ويُعد ‌وود الهداف التاريخي ‌لمنتخب نيوزيلندا برصيد 45 هدفاً، وكان ضمن صفوف المنتخب ⁠في مشاركته الأخيرة في نهائيات ​كأس العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا. وأوقعت القرعة نيوزيلندا في المجموعة السابعة بكأس العالم، حيث ستواجه منتخبات بلجيكا ومصر ​وإيران في يونيو.


