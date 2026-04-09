اقترب المهاجم كريس وود إلى الملاعب بعد غياب طويل بسبب الإصابة، في خطوة تشكل دفعة معنوية وفنية كبيرة لكل من منتخب نيوزيلندا وناديه نوتنجهام فورست، قبل أشهر من انطلاقة منافسات كأس العالم لكرة القدم.
وابتعد وود صاحب الـ 34 عاماً عن الملاعب منذ أكتوبر الماضي إثر إصابة في الركبة، قبل أن يخضع لجراحة في ديسمبر، ليبدأ بعدها مرحلة التعافي.
بدوره أكد البرتغالي فيتور بيريرا مدرب نوتنجهام فورست، جاهزية وود للعودة إلى المنافسات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد قبل مباراة ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي أمام بورتو اليوم الخميس.
وقال بيريرا "لقد بدأ التدرب مع الفريق، وهو جاهز للمشاركة في المباراة". ويُعد وود الهداف التاريخي لمنتخب نيوزيلندا برصيد 45 هدفاً، وكان ضمن صفوف المنتخب في مشاركته الأخيرة في نهائيات كأس العالم عام 2010 في جنوب أفريقيا. وأوقعت القرعة نيوزيلندا في المجموعة السابعة بكأس العالم، حيث ستواجه منتخبات بلجيكا ومصر وإيران في يونيو.