أسعار النفط ترتفع 3% إلى 98 دولارا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط نحو 3%، الخميس، وسط تصاعد الشكوك بشأن صمود الهدنة بين الولايات المتحدة وإيران، على خلفية تصاعد الضربات الإسرائيلية للبنان.

ورغم تأكيد إسلام أباد وطهران أن الهدنة تشمل لبنان، نفت واشنطن وتل أبيب ذلك، فيما واصل الجيش الإسرائيلي شن ضربات على لبنان وُصفت بأنها "الأعنف" منذ بدء العدوان، ما أسفر في أول أيام الهدنة عن استشهاد 254 شخصا وإصابة 1165 آخرين، بحسب الدفاع المدني اللبناني.

وبلغ سعر خام برنت 97 دولارا للبرميل، مسجلا ارتفاعا 2.4 بالمئة خلال تعاملات الخميس، فيما سجل خام "غرب تكساس" الوسيط 98 دولارا، بزيادة 3 بالمئة، حتى الساعة 7:30 ت.غ.

يأتي هذا الارتفاع مدفوعا بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لا سيما التهديدات التي تواجه شحنات الطاقة عبر مضيق هرمز، ما يعزز المخاوف من اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وعادت الأسعار إلى الصعود مع تزايد الشكوك بشأن استمرار الهدنة، على خلفية مواصلة الجيش الإسرائيلي استهداف لبنان.

وفجر الأربعاء، أعلنت الولايات المتحدة وإيران هدنة لمدة أسبوعين، بوساطة باكستانية، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق نهائي لوقف الحرب التي بدأتها واشنطن وتل أبيب على طهران في 28 فبراير الماضي، وخلّفت آلاف القتلى والجرحى.

وجاء الإعلان قبل أقل من ساعتين من انتهاء مهلة كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد مددها مرارا، مطالبا إيران بإعادة فتح مضيق هرمز والقبول باتفاق، محذرا من "تدمير حضارة بأكملها" في حال عدم الامتثال.