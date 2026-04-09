حزب الله: ردنا مستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على بلدنا وشعبنا

قال حزب الله اللبناني، إن رده على خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار سيستمر إلى أن يتوقف العدوان الإسرائيلي الأمريكي على لبنان وشعبه.

وأوضح في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، أن عناصره استهدفوا صباح اليوم الخميس، مستوطنة كريات شمونة بصليّة صاروخيّة، ردا على خرق الاتفاق.

واستشهد أكثر من 10 أشخاص بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي، اليوم الخميس، استهدف مبني سكنياً في جنوب لبنان، وفق إعلام محلي.

ووفق «الوكالة الوطنية للإعلام»، ارتكب العدوان الإسرائيلي مجزرة جديدة في بلدة الزرارية بقضاء صيدا، حيث استهدف أحد المباني السكنية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 10 بينهم نساء وأطفال.

ومن جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مقتل سكرتير الأمين العام لحزب الله.

وزعم في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن الجيش استهدف سلسلة من البنى التحتية الإرهابية خلال الليلة الماضية في جنوب لبنان.

بالتزامن، ادعى مسئول إسرائيلي مطلع أن القوات الإسرائيلية قتلت 220 عنصرا من حزب الله بينهم قادة في هجمات أمس، وفق ما نقلت القناة 14.

وشهد لبنان أمس يومًا داميًا، إذ نفذت إسرائيل خلال 10 دقائق أكثر من 100 غارة على مناطق متفرقة في العاصمة بيروت، بينها أحياء مكتظة بالسكان كانت تصنف سابقاً آمنة، بالإضافة إلى عشرات البلدات في الجنوب والبقاع شرقي البلاد.

فيما أدى القصف إلى مقتل أكثر من 250 شخصًا، وإصابة ما يفوق الـ1200، بينما اكتظت المستشفيات اللبنانية بالمصابين.