إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في طهران

أعلنت إسبانيا أنها ستعيد فتح سفارتها في طهران على أمل تحقيق السلام في الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، حسبما صرح وزير الخارجية خوسيه مانويل ألبرز للصحفيين، وفقًا لرويترز.

وأضاف:"لقد أمرت سفيرنا في طهران بالعودة إلى منصبه وإعادة فتح سفارتنا. يجب علينا الانضمام إلى هذا الجهد من أجل السلام من كل اتجاه ممكن، بما في ذلك من العاصمة الإيرانية نفسها"، قال ألبرز.

واتهم ألباريس اليوم الخميس إسرائيل بانتهاك القانون ‌الدولي واتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه مؤخرا في الشرق الأوسط بسبب شنها غارات جوية على لبنان أمس الأربعاء.

وقال ألباريس أمام أعضاء مجلس النواب "شاهدنا أمس كيف ألقت إسرائيل، ‌في ⁠انتهاك لوقف إطلاق النار والقانون الدولي، مئات القنابل على لبنان".