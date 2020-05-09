يرى أيمن المزين المدير الفني لطنطا، أنه في حالة عدم استئناف التدريبات مطلع يونيو المقبل لعودة الدوري، فمن الأفضل إلغاء المسابقة هذا الموسم، كما قال أنه لا يمانع مسألة منح الأهلي اللقب لو لم تستكمل البطولة.

وقال المزين في تصريحات خاصة لـ"الشروق":"إذا لم نبدأ استئناف التدريبات في بداية يونيو أو 5 يونيو، فمن الأفضل إلغاء هذا الموسم".

وأضاف:"أنا مع فكرة استكمال الدوري لو سيعود مبكرا، لكن في حالة تأخر عودة المسابقة يكون من الأفضل بدء موسما جديدا".

وواصل:"إذا النشاط الكروي سيعود استئنافه مرة أخرى في شهر أغسطس المقبل، يكون من الأفضل أن نبدأ دوري جديد".

وعن مسألة منح الأهلي لقب الدوري حال إلغاء المسابقة:"

مسألة منح اللقب للأهلي تعود لاتحاد الكرة، لكن نحن ليس لدينا مشكلة في عملية منح اللقب للأهلي، فهو فارق بعدد كبير من النقاط، وبنسبة 70 % كان قد حسم اللقب".

ومد اتحاد الكرة فترة تعليق المسابقة حتى نهاية مايو الجاري، علما بأن المسابقة تم تعليقها في منتصف مارس الماضي، وذلك بسبب فيروس كورونا كوفيد 19.

وكان الأهلي في صدارة الدوري برصيد 49 نقطة بعد خوضه 17 جولة، ويبعد عن أقرب منافسيه ب16 نقطة.