 عابد فهد يفوز بالحلقة الـ16 من «اغلب السقا» ويتبرع بـ 100 ألف لـ«الأورمان» - بوابة الشروق
السبت 9 مايو 2020 10:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

عابد فهد يفوز بالحلقة الـ16 من «اغلب السقا» ويتبرع بـ 100 ألف لـ«الأورمان»

حسام عماد
نشر فى : السبت 9 مايو 2020 - 9:52 م | آخر تحديث : السبت 9 مايو 2020 - 9:52 م

فاز الممثل السوري المشهور عابد فهد، على النجم أحمد السقا في الحلقة السادسة عشر، مساء اليوم السبت، من برنامج "اغلب السقا"، الذي تقدمه رزان مغربي على قناة "إم بي سي مصر".

وترك السقا لعابد اختيار الجهة التي سيتم التبرع لها بمبلغ الجائزة، والتي تبلغ 100 ألف جنيه، فاختار الممثل السوري التبرع لجمعية الأورمان الخيرية لعلاج مرضى السرطان.

حل عابد ضيفا على الحلقة السادسة عشر من برنامج اغلب السقا، وفي بداية الحلقة عبر عن تقديره للسقا، وعن سعادته لتواجده في برنامجه وبوجوده مع رزان المغربي.

"اغلب السقا" برنامج ترفيهي تقوم فكرته على تحديات بين النجم أحمد السقا وضيف الحلقة يتبارى فيها الطرفان، ويتنافس كل منهما للفوز بالمنافسة، ويتبرع الفائز في النهاية بالجئزة التي هي عبارة عن 100 ألف لجمعية خيرية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك